زلزال بقوة 6.8 درجات قبالة سواحل بنما

ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات الأربعاء قبالة سواحل جنوب غرب بنما، من دون أن يسفر عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال معهد علوم الأرض في جامعة بنما إنّ الزلزال وقع في الساعة 16:15 (21:15 ت غ) في المحيط الهادئ قبالة ساحل بونتا بوريكا، في مقاطعة تشيريكي.

وحدّد المعهد مركز الزلزال على عمق 11 كلم عن سطح البحر.

من جهته قال "النظام الوطني للحماية المدنية في بنما" (سينابروك) في تغريدة على حسابه في موقع تويتر إنّ "فريقنا يواصل مراقبة المناطق التي سُجّل فيها الزلزال الذي وقع بعد ظهر اليوم. حتّى الآن، لم يتمّ الإبلاغ عن أيّ أضرار".

وطمأن سينابروك أيضاً إلى أنّ لا خطر من حدوث تسونامي من جرّاء الزلزال.

وغالباً ما تقع زلازل في هذه المنطقة من المحيط الهادئ، بالقرب من الحدود مع كوستاريكا.