البحرية المصرية تنقذ قارباً شراعياً على متنه 10 أشخاص

القاهرة (وكالات)

أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكن قواتها البحرية، أمس، من إنقاذ طاقم قارب شراعي «يخت» تعرض للجنوح على شعب مرجانية في «مضيق تيران» بخليج العقبة.

وذكر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العقيد غريب عبدالحافظ، في بيان، أن «القارب الذي يحمل الجنسية السويسرية كان على متنه 10 أفراد من جنسيات فرنسية وسويسرية وإسبانية ودنماركية وإنجليزية وأسترالية». وأشار المتحدث إلى أن عناصر من القوات البحرية في نطاق «الأسطول الجنوبي» تمكنت من إنقاذ القارب الشراعي بعد أن وردت إشارة استغاثة، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة المصرية في دعم أعمال البحث والإنقاذ.