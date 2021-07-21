تصاعد احتجاجات المياه في إيران

طهران (وكالات)

قُتل ضابط في الشرطة الإيرانية برصاص «مثيري شغب» وفق الإعلام الرسمي، في محافظة خوزستان التي تشهد منذ نحو أسبوع احتجاجات على خلفية شح المياه أدت إلى مقتل شخص على الأقل. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا» بمقتل ضابط في قوات الأمن «إثر أعمال شغب» مساء أمس الأول، في مدينة «بندر ماهشهر» الساحلية في خوزستان.

ونقلت عن المسؤول المحلي فريدون بندري قوله إنه «إثر أعمال الشغب التي جرت في بلدة طالقاني التابعة لبندر ماهشهر، تعرض أفراد من قوات الأمن إلى إطلاق نار من مثيري الشغب من فوق سطح أحد المباني».

وفي حين أشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضابط برتبة «ملازم ثانٍ»، لم يحدد بندري طبيعة «أعمال الشغب» في ماهشهر، وما إذا كانت مرتبطة باحتجاجات شح المياه في خوزستان.

وأدت الاحتجاجات لمقتل متظاهر واحد على الأقل، وفق ما أوردت وكالة «إرنا» نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أنه قضى جراء إطلاق نار في بلدة «شادكان» جنوب مدينة الأهواز، مركز المحافظة.

وأوردت صحيفة «اعتماد» الإصلاحية عن اضطراب الاتصال بالإنترنت بشكل كامل أو جزئي في شادكان والأهواز.

من جهتها، أشارت صحيفة «آرمان ملّي» إلى أن «أهل خوزستان ينظمون احتجاجات ليلية كانت دوافعها تتهيأ منذ أعوام». واعتبرت أن سكان المحافظة لا يريدون سوى المياه. وأكد التلفزيون الرسمي أمس، حصول احتجاجات ليل أمس الأول، بسبب وضع المياه في بلدتي «إيذه وسوسنكرد»، مشيراً إلى أنها بدأت كتجمعات هادئة قبل أن تتحول إلى «أعمال شغب» وصدامات مع قوات الأمن.

وخلال الأيام الماضية، بثت قنوات ناطقة بالفارسية خارج إيران، مقاطع فيديو قالت إنها لاحتجاجات في مناطق عدة من خوزستان، مثل «إيذه، سوسنكرد، ماهشهر، الأهواز وحميديه».