صور.. قتلى في أمطار هي الأشد منذ ألف عام في الصين

يشهد إقليم خنان في وسط الصين أشد هطول للأمطار منذ ألف عام حسبما يقول خبراء الأرصاد الجوية.

ولقي 25 شخصاً على الأقل حتفهم جراء الفيضانات بينهم 12 غرقوا في خط لمترو الأنفاق في عاصمة الإقليم.

فيضانات في الصين

وأجلت السلطات نحو 100 ألف شخص في مدينة «تشنغتشو»، عاصمة الإقليم حيث تعطلت خدمات السكك الحديدية والطرق، بينما وصلت المياه في السدود والخزانات إلى مستويات التحذير وبدأ آلاف الجنود عملية إنقاذ في الإقليم.

سيارات جرفتها الفيضانات في الصين

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خبراء الأرصاد قولهم إن كمية الأمطار التي سقطت في مدينة «تشنغتشو» على مدى الأيام الثلاثة الماضية تحدث «مرة واحدة كل ألف عام».

وقال علماء إن من شبه المؤكد أن أمطار الصين مرتبطة بتغير المناخ مثل الأمطار الغزيرة التي انهمرت في الولايات المتحدة وكندا في الفترة الأخيرة والفيضانات التي وقعت في غرب أوروبا.

وعلقت العديد من خدمات القطارات عبر إقليم خنان، وهو مركز لوجيستي رئيس في وسط الصين. كما أغلقت السلطات الكثير من الطرق السريعة وتأخرت الرحلات الجوية أو ألغيت.

وأرسل الجيش الصيني أكثر من 5700 جندي للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ.

وقالت مجموعة من الشركات وشركات التأمين وبنك حكومي، اليوم الأربعاء، إنها قدمت تبرعات ومساعدات طارئة للحكومات المحلية في خنان بقيمة 1.935 مليار يوان (299 مليون دولار أميركي).