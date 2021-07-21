السعودية : الحجاج يبدأون رمي الجمرات الثلاث

استقبل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء ، ثاني أيام عيد الأضحى ، على صعيد منى أول أيام التشريق.

وذكرت وكالة الانباء السعودية ( واس) اليوم أن ضيوف الرحمن يرمون في هذا اليوم الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، بعد أن رموا يوم أمس جمرة العقبة.

وأشارت الوكالة إلى انسيابية حركة الحجيج في جسر الجمرات يوم أمس مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المكثّفة؛ لضمان أداء الحجاج شعيرة رمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة.

وفُوِّجَ الحجاجُ عبر الحافلات من مخيماتهم في منى إلى جسر الجمرات بأدواره المتعددة لرمي الجمار وفق الإجراءات الاحترازية إذْ فُوِّجُوا على طبقات الجسر تباعاً لرمي الجمرات وخطط التفويج المعدة لذلك.

ولفتت إلى أن ضيوف الرحمن خلال وجودهم في مشعر منى ينعمون بأجواء إيمانية وسكينة وأمان ، يحيطهم جميع ما يحتاجونه من خدمات مثل المستشفيات والمراكز الصحية التي تقدم خدماتها على مدار الساعة، إضافة إلى مراكز الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر السعودي.