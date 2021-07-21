كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات بكورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية على الإطلاق بفيروس كورونا وسط استمرار تفشي الوباء في البلاد. ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1784 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية مما رفع إجمالي الإصابات إلى 182265 إصابة. وارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات بمقدار 506 إصابات بالمقارنة مع 1278 إصابة حصيلة اليوم السابق، مسجلة رقما قياسيا هو الأعلى على الإطلاق منذ تفشي الوباء.