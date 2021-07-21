وفاة 12 شخصا وحصار المئات بعد فيضانات عارمة في الصين

تسببت الأمطار التي تعتبر الأشد غزارة منذ عقود في حدوث فيضانات عارمة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين.

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت الفيضانات في غمر شبكة مترو أنفاق بالمياه وحوصر مئات الأشخاص داخل

القطارات والأنفاق. وأظهرت مقاطع فيديو أن الماء وصل عند أكتافهم.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) صباح اليوم الأربعاء بأن 12 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء الفيضانات.

وخلال عمليات الإجلاء، تم نقل حوالي 600 مصاب بأمراض خطيرة إلى مكان آمن من مستشفى بجامعة تشنجتشو. كما انقطعت الكهرباء في المستشفى.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن بيان صادر عن مقر مكافحة الفيضانات في تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان التى يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة أن "هذا النوع من الأمطار عادة ما نشهده مرة واحدة في 100 عام. الوضع قاتم".

وغمرت المياه العديد من الشوارع فى تشنجتشو ، كما علقت سيارات وحافلات.

وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء في أماكن كثيرة. وتوقفت حركة المرور وتم تعليق القطارات عالية السرعة.

وأوقف مطار تشنجتشو جميع الرحلات القادمة حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء ، وفقا لما ذكرته شبكة سي جي تي إن.

ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار الغزيرة والفيضانات. وتم بالفعل نقل أكثر من 100 ألف شخص إلى مناطق آمنة فى عمليات الإجلاء خلال الأيام القليلة الماضية .

كما تم الإبلاغ عن عواصف شديدة فى جنوب الصين حيث وصل إعصار آخر يسمى سيمباكا إلى اليابسة بالقرب من مدينة يانج جيانج في إقليم قوانجدونج مع رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات فى الساعة.