مصر تسجل 51 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية اليوم الأربعاء تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وخمس وفيات مقارنة مع 59 حالة إصابة جديدة وست وفيات قبلها بيوم.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 283813 من ضمنهم 225068 حالة تم شفاؤها، و16457 حالة وفاة".