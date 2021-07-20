روسيا تبث أولى اللقطات لمنظومة إس-500 الجديدة

بثت روسيا، اليوم الثلاثاء، ما يُعتقد أنها أول لقطات لمنظومتها الصاروخية المتقدمة الجديدة "إس-500 سطح-جو" أثناء تشغيلها.

وتبني موسكو آمالا على هذه المنظومة في تعزيز دفاعاتها وفي أن تشهد إقبالا كبيرا من المشترين في المستقبل.

وأظهرت لقطات بثتها وزارة الدفاع الروسية أنابيب الإطلاق العملاقة المثبتة على شاحنات ينطلق من فوهة إحداها صاروخ بسرعة عالية في السماء في ساحة اختبار بجنوب روسيا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية (ريا) إن هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها وزارة الدفاع منظومة نظام "إس -500" أثناء اختبار بالذخيرة الحية.

وتم التعتيم على أجزاء من اللقطات أو طمسها عن عمد لزيادة صعوبة تفحص تفاصيل النظام.

وقالت الوزارة إن الصاروخ نجح في إصابة "هدف باليستي عالي السرعة".

وأضافت "منظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس -500" لا مثيل لها في العالم، وهي مصممة للتفوق على كل الأسلحة الهجومية الجوية سواء الحالية أو المتوقعة لعدو محتمل على كل الارتفاعات والسرعات".