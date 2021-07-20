الصين تحذر من انهيار سد بسبب الأمطار

حذر مصدر عسكري صيني، اليوم الثلاثاء، من خطر انهيار سد بعد هطول أمطار غزيرة "غير مسبوقة" فى وسط البلاد أدت إلى مصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإلى شل الحركة في عاصمة إقليمية وغمر مترو الأنفاق فيها.

وأُعلنت حالة التأهب الحمراء، اليوم الثلاثاء، في "تشنغتشو"، وهي مدينة ضخمة تبعد 700 كيلومتر جنوب غرب العاصمة بكين، بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة "خنان" التي تتبع لها. وحالة التأهب الحمراء، هي أعلى مستوى تأهب للأحوال الجوية في الصين.

وذكرت القيادة الإقليمية لجيش التحرير الشعبي الصيني، في بيان، أن صدعا بطول 20 مترا ظهر في سد في مدينة "لويانغ" التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة في منطقة خنان. وحذرت من أن "السد قد ينهار في أي لحظة".

وأعلن الجيش أنه أرسل جنودا للقيام بأعمال طارئة من بينها تحويل مسار الفيضانات.

وبثت قناة "سي سي تي في" الحكومية صورا لشوارع "تشنغتشو" تغمرها سيول جارفة من المياه الموحلة، فيما كان عدد من السكان يدفعون مركباتهم عبر الطرق التي غمرتها المياه.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية في "تشنغتشو" إنه أعلى معدل متساقطات يومي منذ بدء تسجيلها قبل 60 عاماً.

وأدى سوء الأحوال الجوية إلى انهيار منازل ومصرع شخص واحد على الأقل كما فقد اثنان آخران، بحسب صحيفة "الشعب".

كما أوردت وسائل إعلام محلية مقتل شخصين آخرين بعد انهيار جدار.

وأجلي أكثر من 10 آلاف شخص بشكل احترازي في الأيام الأخيرة، وفق ما ذكرت الثلاثاء السلطات المحلية التي قدرت الخسائر في وقت سابق بعدة ملايين من اليورو.