القضاء على عشرات الإرهابيين في بوركينا فاسو

أعلن الجيش في بوركينا فاسو أنه تمكن من القضاء على «عشرات الإرهابيين» خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في شمال البلاد.

وذكر بيان لرئاسة أركان جيش بوركينا فاسو، اليوم الثلاثاء، «انفجرت عبوتان محليتا الصنع لدى مرور آلية عسكرية ودراجة نارية خلال مهمة مختلطة (سلاح البر والدرك والشرطة) في محيط دابلو (شمال). والحصيلة مقتل ثلاثة جنود وإصابة خمسة بجروح».

كانت مصادر أمنية قد أبلغت الجمعة وكالة فرانس برس بهذا الهجوم وأن حصيلة مؤقتة تفيد بمقتل جندي وإصابة أربعة.

وأوضح المصدر أن «الفريق كان عائدًا من مهمة في فوبي»، البلدة الواقعة في «بارسالوغو» التي تؤوي عددًا كبيرًا من النازحين، عندما «سارت إحدى عربات القافلة على العبوة الناسفة».

في اليوم نفسه «عقب عملية استطلاع هجومية في غابات تولفي وتوغريبولي (شمال)، دمرت وحدات الكتيبة الثانية عشرة (فوج المشاة الكوماندوس) قاعدة إرهابية وقتلت عشرات الإرهابيين»، بحسب بيان الجيش.