ارتفاع حاد بإصابات كورونا في بريطانيا وفرنسا وإيران

عواصم (وكالات)

أعلنت فرنسا أمس، ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل غير مسبوق مع تسجيل 18 ألف إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية مقابل أقل من 7 آلاف الأسبوع الفائت.

وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام الجمعية الوطنية: «لدينا زيادة في تفشي الفيروس بنسبة 150 % على مدى أسبوع، لم يسبق أن سجل هذا العدد من الإصابات منذ مايو الماضي». وأكد فيران أن «التلقيح هو سلاحنا ضد الفيروس».

كما أظهرت بيانات حكومية أن بريطانيا سجلت أمس، 46558 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة في الإصابات في الفترة بين 14 و20 يوليو تموز بلغت 40.7 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وأعلنت إيران تسجيل حصيلة قياسية من الإصابات اليومية أمس، مع دخول إجراءات إغلاق مؤقتة حيز التنفيذ في طهران ومحيطها.

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 27444 إصابة و250 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.