السعودية تكشف الحالة الصحية للحجاج

كشف السعودية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا أعمال يوم النحر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبدالعالي أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة ولم تسجل اليوم أي إصابات بفيروس كورونا المستجد أو أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة. كما لم تُسجل أي وفيات بين حجاج بيت الله الحرام.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية العقيد طلال الشلهوب أن الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن أشرفت على تفويج الحجاج من منى إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة وعودتهم إلى مشعر منى مرة أخرى لاستكمال رمي الجمرات خلال أيام التشريق الثلاثة.

يأتي ذلك فيما توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى، اليوم العاشر من شهر ذي الحجة.

ويقضي الحجاج ليلتهم في منى حيث سيرمون، غدا الأربعاء أول أيام التشريق، الجمرات.