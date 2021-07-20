«الأدوية الأوروبية» تبدأ مراجعة لقاح جديد ضد كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت عملية مراجعة لقاح جديد مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوكالة أنه بناء على البيانات المتاحة حتى الآن من الدراسات المعملية والتجارب السريرية، فإن لقاح «فيدبريفتين»، الذي تنتجه شركة «سانوفي باستير» الفرنسية، يمكن أن يوفر الحماية ضد مرض كوفيد-19. ولم يحدد بعد موعد لاستكمال مراجعة اللقاح.

وبموجب عملية المراجعة مسرعة الوتيرة، يقوم الخبراء بتقييم البيانات المتوافرة بشأن اللقاح، قبل أن تتقدم شركة «سانوفي باستير» بطلب رسمي للسماح لها بتسويقه.

وتستمر هذه الإجراءات إلى أن تتوافر بيانات كافية للتقدم بطلب رسمي للسماح بتسويق اللقاح في الاتحاد الأوروبي.

ويذكر أن «فيدبريفتين» هو لقاح مصنوع بتقنية البروتين المؤتلف، وهي تقنية معمول بها بالفعل وتستخدم لصناعة لقاحات شركة «سانوفي» المضادة للإنفلونزا الموسمية.

وحتى الآن، تمت الموافقة على استخدام أربعة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وهي من تصنيع شركات «فايزر-بيونتك» و«موديرنا» و«أسترازينيكا» و«جونسون آند جونسون».