إصابة مسؤول كبير في البيت الأبيض بفيروس كورونا

أصيب أشخاص يعملون في البيت الأبيض بمرض كوفيد-19 رغم أنهم تلقوا جرعتي من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المتحدثة باسم الإدارة الأميركية جين ساكي، اليوم الثلاثاء، أن من بين المصابين بالمرض مسؤولاً كبيراً.وأوضحت ساكي أن المسؤول الكبير، الذي لم تعرف هويته حتى الآن، تبينت إصابته أمس الاثنين ولم تظهر عليه سوى أعراض «طفيفة».

كما لفتت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى إصابة موظفين آخرين أقل درجة منه من دون أن تحدد عددهم.