بريطانيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية بكورونا منذ 4 أشهر

استمرت وتيرة تفشي فيروس كورونا المستجد في التصاعد في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل زيادة كبيرة في الإصابات والوفيات.

وأظهرت بيانات حكومية أن المملكة المتحدة سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، 46558 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة في الإصابات خلال أسبوع واحد في الفترة بين 14 و20 يوليو الجاري بلغت 40.7 في المئة مقارنة بالأيام السبعة السابقة.

وسجلت بريطانيا أيضاً 96 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جراء الإصابة بكوفيد-19. وهي أكبر حصيلة وفيات بالفيورس منذ 4 شهور.

وبلغ العدد الإجمالي لمن تلقوا الجرعة الأولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 في بريطانيا، أمس الاثنين، 46.35 مليون شخص، بينما تلقى الجرعة الثانية 36.24 مليون شخص.