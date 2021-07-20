تونس تستقبل مساعدات من دول عربية لمواجهة كورونا

ما تزال المساعدات من دول عربية عدة تنهال على تونس لمساعداتها في مواجهة موجة تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذه المرة، كانت المساعدات من المملكة الأردنية. حيث حطت طائرة عسكرية تابعة للمملكة في مطار قرطاج الدولي في العاصمة تونس، اليوم الثلاثاء، محملة بمساعدات طبية.

وتضمنت الشحنة معدات ومستلزمات طبية لدعم جهود تونس في مكافحة الأزمة الوبائية المرتبطة بفيروس كورونا والتي تجتاح البلاد منذ أكثر من أسبوعين.

كان في استقبال الطائرة مسؤولون تونسيون وسفير المملكة الأردنية في تونس ماهر سالم الطراونة.

تستمر المساعدات العربية والدولية في التدفق يومياً على تونس منذ أكثر من أسبوع، في ظل الأعداد القياسية من الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا.