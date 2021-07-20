تحطم طائرة مقاتلة فرنسية في مالي

قال الجيش الفرنسي إن طائرة مقاتلة فرنسية تحطمت في شمال مالي، اليوم الثلاثاء، بسبب مشكلة فنية.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد باسكال ياني أن الطيارين قفزا منها بسلام.

ووقع الحادث في منطقة «هومبوري».

وأضاف ياني أن الجيش سيفتح تحقيقاً في أسباب الحادث، لكن الجماعات المتشددة ليست وراء الحادث.

وقال «الجماعات الإرهابية ليست سبب المشكلة».

وتنفذ فرنسا عملية «برخان» العسكرية في مالي لمكافحة الجماعات الإرهابية التي تنتشر في منطقة الساحل الأفريقي.