ارتفاع حصيلة انفجار مدينة الصدر إلى عشرات القتلى والجرحى

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة التفجير الذي ضرب سوقاً شعبية في مدينة الصدر، بالعاصمة بغداد، مساء أمس الاثنين، ارتفعت إلى عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب مصادر طبية وأمنية، ارتفعت حصيلة الانفجار الدامي إلى 36 قتيلاً على الأقل و62 جريحاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني أن التحقيقات أثبتت أن التفجير نفذه «إرهابي انتحاري».

ووقع الهجوم الدامي، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، على سوق شعبي عشية عيد الأضحى المبارك بينما كان المكان مزدحما بالمتسوقين الذين يقتنون متطلبات العيد.

كشف التفجير أن التنظيم المتطرف لا يزال قادراً على شنّ هجمات دامية في العراق رغم مرور سنوات على هزيمته.