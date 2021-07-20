ميركل تقدم وعودا للمتضررين من الفيضانات

تعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لسكان المناطق التي تضررت من الفيضانات بتقديم مساعدات عاجلة، بعيدا عن البيروقراطية.

وخلال زيارة لمدينة "باد مونسترايفيل" التي تضررت بقوة من الفيضانات، قالت ميركل اليوم الثلاثاء إنه سيتم فعل كل شيء من أجل "وصول الأموال إلى الناس سريعا، وآمل أن يكون هذا الأمر مسألة أيام".

وتوقعت ميركل أن إعادة إعمار البنية التحتية كالطرق والخطوط الحديدية وإعادة بناء المدينة ستستغرق مدة أطول من بضعة أشهر، مشيرة إلى أن من الواضح جدا "أننا سنحتاج في هذا الشأن إلى نَفَس طويل للغاية".

كانت ميركل استعلمت من ماركوس رامرز مدير دائرة "أويسكيرشن" ومن زابينه برايزر-ماريان، عمدة مدينة "باد مونسترايفيل"، عن الوضع في المدينة.

وتفقدت المستشارة الألمانية، إحدى القاعات التي تحتوي على مساعدات عينية تم التبرع بها وتجولت في المنطقة للتعرف على طبيعة الوضع على الأرض وكان يرافقها ارمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا حيث تحدثت ميركل إلى مسعفين ومواطنين.