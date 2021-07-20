الجامعة العربية تدين التفجير الإرهابي بمدينة الصدر

أدانت جامعة الدول العربية التفجير الإرهابي الغاشم الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء أمس. وقالت في بيان أصدرته إن هذا التفجير الإرهابي في يوم فضيل ويستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق، لا ينبغي أن يقوض الجهود المبذولة في سبيل التصدي للإرهاب والسلاح المنفلت غير الخاضع لسيطرة الدولة، مؤكداً دعم جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع الدولة العراقية في كافة الجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز الأمن والاستقرار في العراق.