الأمم المتحدة تدين هجوم سوق مدينة الصدر بالعراق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وبشدة، الهجوم المروع بالقنابل الذي استهدف مدنيين في سوق بمدينة الصدر بالعراق أمس «الإثنين».

جاء ذلك في بيان وزعه فجر اليوم نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام فرحان حق اعتبر فيه أن هذا الهجوم المميت قبيل عيد الأضحى هو تذكير لنا جميعاً بأن آفة الإرهاب لا تعرف حدوداً.