الكويت تؤكد وقوفها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت التفجير الإرهابي الذي استهدف سوقاً في مدينة الصدر شرق بغداد في العراق أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أوردته وكالة الأنباء الكويتية ( كونا) ، وقوف دولة الكويت وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.

وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت أمس الثلاثاء في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.