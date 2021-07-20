الهند تسجل أدنى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ 4 أشهر

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 30 ألفا و 93 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها منذ 4 أشهر.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إنديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 373 حالة وفاة بالفيروس .

وهذه تعد أول مرة منذ 30 مارس الماضي تسجل فيها الهند حصيلة وفيات يومية أقل من 400 حالة.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة 31 مليوناً و 174 ألفا و322 حالة، وحالات الوفاة بالفيروس 414 ألفا و 482 حالة.