الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى بريطانيا

حذرت الولايات المتحدة مواطنيها اليوم الاثنين من السفر إلى بريطانيا مع الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات

بفيروس كورونا هناك.

ووضعت السلطات في الولايات المتحدة بريطانيا في أعلى مستويات التحذير الأميركية وهو المستوى الرابع اليوم الاثنين، وحذرت من أن الأشخاص الذين تلقوا التطعيم الكامل يمكن أن يكونوا عرضة لخطر الإصابة أيضاً، وفقاً

لوكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وأصدرت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها تحديثاً في نفس اليوم الذي أنهى فيه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قوانين ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي،

وطلبت المراكز من الأميركيين "تجنب السفر إلى المملكة المتحدة" لكنها نصحت بتناول جرعتي اللقاح المضاد لكورونا إذا كان السفر ضرورياً.

وأضاف التوجيه "نظرا للوضع الحالي في المملكة المتحدة، حتى المسافرين الذين تلقوا التطعيم الكامل ربما يكونوا في خطر من الإصابة ونشر السلالات المتحورة من كوفيد19-" .





