الجيش اليمني يواصل التقدم في مأرب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أحرز الجيش اليمني مسنوداً بمقاتلي القبائل أمس، تقدماً عسكرياً جديداً في جبهات القتال صوب مركز مديرية «ماهلية» جنوبي محافظة مأرب في ظل خسائر كبيرة لميليشيات الحوثي الإرهابية في العدد والعتاد.

وقالت مصادر عسكرية إن الجيش وقبائل مراد شنوا هجوماً من عدة محاور على مواقع تمركز الميليشيات الحوثي في جبهة علفا باتجاه ماهلية، مؤكداً تحرير جميع المواقع والتباب في ميسرة «علفا» منها «تبة المنصاعة وام القبور وتبة الشهيد» في ظل تقدم مستمر لتحرير منطقة «نجد المجمعة» الاستراتيجية. وبحسب المصادر تكبدت الميليشيات الحوثية جراء المواجهات العنيفة عشرات القتلى والجرحى والأسرى علاوة على خسائر أخرى في العتاد العسكري.

وأضافت أن مجاميع حوثية حاولت الالتفاف على مواقع القبائل في جبهة «بقثة» لكنها باءت بالفشل، مؤكداً نصب كمين لتلك المجاميع وإطباق الحصار عليها في جبال الابزخ قبل الانقضاض عليها.

يأتي ذلك في ظل انهيار صفوف الميليشيات في جميع جبهات القتال بمحيط مديرية «ماهلية» الاستراتيجية على وقع تصميم قوات الجيش وقبائل مراد على مواصلة الهجمات من عدة محاور لتحرير المديرية من ميليشيات الحوثي لتكون ثاني مديرية تتحرر خلال أيام من الميليشيات بعد مديرية «رحبة».