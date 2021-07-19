189 مليون دولار من الأمم المتحدة لدعم اللاجئين في الأردن

جمال ابراهيم (عمّان)

تسلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، 189 مليون دولار من مجموع موازنتها السنوية البالغة 405 ملايين دولار للعام الحالي، مخصّصة للاستجابة لاحتياجات اللاجئين في الأردن.

وبحسب تقرير صدر عن المفوضية، تمثل القيمة المستلمة ما نسبته 47 % من إجمالي موازنة 2021، وذلك حتى 13 يوليو الحالي، وبعجز مالي يبلغ 216 ملايين دولار تبلغ نسبته 53 %.

وقالت المفوضية، في تقريرها، إن الوضع الوبائي حول فيروس كورونا في الأردن في تحسّن مستمر، بما في ذلك في مخيمات اللاجئين، حيث تلقى أكثر من نصف اللاجئين المؤهلين لتلقي لقاح كورونا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وأضافت أنه «جرى تسجيل أكثر من نصف اللاجئين المقيمين في المخيمات المؤهلين للحصول على اللقاح، على المنصة المخصصة لتلقي اللقاح لغاية 13 يونيو الحالي».

ويعيش في الأردن، الذي يعد ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين مقارنة مع عدد السكان، 756.729 لاجئاً، منهم 668.332 سورياً، 66.703 عراقيين، 13.513 يمنياً، 6.015 سودانياً، 697 صومالياً، و1.451 من جنسيات أخرى، بحسب آخر تحديث للمفوضية.