قتلى ومصابون في انفجار بسوق شرقي بغداد

قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب عشرات بجروح بانفجار عبوة ناسفة في سوق في مدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس، فيما قالت السلطات إنه عمل "إرهابي".

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن الانفجار "الإرهابي بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع" أسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح، وتم نقل جرحى الانفجار الذي لم تتبنه أية جهة بعد، إلى مستشفى قريب.