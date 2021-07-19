السعودية تكشف حصيلة إصابات كورونا الجديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 8089.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى تسجيل 1293 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 510 آلاف و869.

كما لفتت إلى تسجيل 1453 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين في المملكة إلى 492 ألفاً و149.

