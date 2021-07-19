إثيوبيا تنتهي رسمياً من الملء الثاني لسد النهضة

شعبان بلال (القاهرة)

أعلنت إثيوبيا، اليوم الأثنين، الانتهاء رسمياً من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي وبدء تدفق المياه من أعلى السد، وذلك بعد أيام قليلة من موسم فيضان النيل.

ونشرت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو جديد لعملية مرور المياه من أعلى الممر الأوسط لسد النهضة الإثيوبي، بعد الانتهاء من الملء الثاني، موضحة انحسار مياه الفيضان وتتدفق المياه من أعلى السد.

وتابعت، أنه كان من المقرر أن يتم الملء الثاني في شهري يوليو وأغسطس؛ ولكن بسبب هطول الأمطار الغزيرة، جاءت قبل الموعد المتوقع.

وقال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، إن بلاده نجحت في تنفيذ الملء الثاني من تعبئة المياه، مضيفا أن وتيرة بناء السد جديرة بالثناء هذا العام، والعمل سيستمر حتى اكتمال السد.

واختتم تصريحاته عبر الحساب الرسمي لوزارة المياه والطاقة والري الإثيوبية بقوله :"مبروك لكل الإثيوبيين.".

وتوقفت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ جولة مفاوضات كينشاسا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل الماضي، مما دفع السودان ومصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع منهجية جديدة للتفاوض.

وبدأت إثيوبيا مع بداية الشهر الجاري في الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما أعلنت مصر والسودان رفضه باعتباره إجراء أحاديا يقوض المفاوضات التي تسعى الأطراف لاستئنافها.