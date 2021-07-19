روسيا: نجاح إطلاق صاروخ أسرع من الصوت

قالت روسيا اليوم الاثنين إنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ كروز يتخطى سرعة الصوت من طراز تسيركون وهو سلاح أشاد به الرئيس فلاديمير بوتين بوصفه جزءا من جيل جديد من الصواريخ لا نظير له في العالم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان أن الصاروخ انطلق من على متن سفينة حربية في البحر الأبيض هي الفرقاطة أدميرال جورشكوف وبلغت سرعته تقريبا سبعة أمثال سرعة الصوت وتمكن من ضرب هدف بري على ساحل بحر بارنتس على بعد أكثر من 350 كيلومترا.

وقالت الوزارة "الخصائص التكتيكية والتقنية لصاروخ تسيركون تم التحقق منها خلال الاختبارات".





