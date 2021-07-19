السعودية تشترط أخذ جرعة اللقاح الثانية للسفر إلى الخارج

قررت المملكة العربية السعودية اشتراط أخذ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد للسفر إلى خارج المملكة لجميع المواطنين السعوديين، وذلك اعتبارا من 9 أغسطس المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قوله إنه يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن 12 عاماً شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر "كوفيد-19" خارج المملكة، والمتعافين من فيروس كورونا شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، ومن أصيب بالفيروس وحصل على جرعة واحدة من اللقاح.