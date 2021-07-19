بايدن يستضيف الملك عبدالله في البيت الأبيض

يستضيف الرئيس الأميركي جو بايدن العاهل الأردني الملك عبد الله، اليوم الاثنين وذلك في أول لقاء من بين ثلاثة اجتماعات مباشرة للرئيس الأميركي مع زعماء من الشرق الأوسط.

وسيكون الاجتماع أول لقاء للعاهل الأردني بالرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي منذ وصول بايدن للسلطة في يناير.

وسيحضر الملك عبد الله أيضا إفطار عمل مع نائبة الرئيس كاملا هاريس بمقر إقامتها يوم الثلاثاء يعقبه اجتماع بوزير الخارجية أنتوني بلينكن بمقر وزارة الخارجية.

والملك عبد الله هو أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ وصول بايدن للسلطة يعقبه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو.

ويعمل مسؤولون أميركيون وإسرائيليون على ترتيب اجتماع قريب بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.













