تايلاند تواصل الارتفاع القياسي في إصابات كورونا

سجلت تايلاند زيادة قياسية في الإصابات اليومية بفيروس كورونا اليوم الاثنين لليوم الرابع على التوالي بلغت 11784 حالة وذلك في وقت يكافح فيه البلد الآسيوي أسوأ انتشار للجائحة منذ ظهورها.

وذكرت قوة المهام المعنية بمكافحة الوباء في تايلاند أنها سجلت 81 وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 3422 وفاة.

وسجلت البلاد 415170 إصابة في المجمل.