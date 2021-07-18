«الحوثي» يستحدث 70 سجناً في ذمار وصنعاء وإب

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

أفادت مصادر حقوقية بأن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تدير أكثر من 70 سجناً سرياً أنشئت حديثاً، في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها، لاحتجاز واعتقال المعارضين لها.

وقالت المصادر، إن ميليشيات الحوثي أنشأت هذه السجون في الغالب داخل منشآت حكومية أو مقار عسكرية، في كل من محافظات ذمار وصنعاء وإب.

وذكرت المصادر ذاتها أن الميليشيات ترسل إلى هذه المعتقلات معارضين لها، وأحياناً تقوم باعتقال كل من تشك بعدم ولائه وترسله إلى هذه السجون ليخضع فيها للتعذيب والإيذاء متعدد الأصناف.

وتضاف هذه السجون المنشأة حديثًا إلى 200 سجن أنشأتها ميليشيات الحوثي في السابق في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهي سجون تفتقر لأدنى المعايير، وتُمارس فيها أبشع عمليات التعذيب والتصفيات للمعارضين.

إلى ذلك، أخمدت القوات المشتركة بضربات مركزة تحركات للميليشيات الحوثية ودمرت أهدافاً ثابتة ومتحركة في جبهتين بمدينة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد الإعلام العسكري للقوات المشتركة بأن وحدات الاستطلاع رصدت تحركات مسلحة ومتزامنة للميليشيات التابعة لإيران في شمال شرق مطار الحديدة وشرق كيلو 16 وسرعان ما تم التعامل معها بنجاح، مؤكداً أن القوات المشتركة حققت إصابات مباشرة بضربات موجعة في أوساط عناصر الميليشيات وأجبرتها على الفرار بعد تكبدها خسائر بشرية.

كما تم دك هدف ثابت بعد رصد مصادر نيران حاولت استهداف مواقع عسكرية في خط التماس بجبهة المطار، وتدمير عربة متحركة تحمل رشاشاً ثقيلاً ومصرع السائق والضراب في كيلو 16، وفقاً لذات المصدر.

وفي سياق آخر، تمكن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، من انتزاع 1581 لغمًا وذخائر غير متفجرة خلال الفترة من 10 حتى 16 يوليو.

وتنوعت ما بين 7 ألغام مضادة للأفراد، و1013 لغمًا مضادًا للدبابات، و558 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.

ونُزع في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف 315 لغمًا مضادًا للدبابات و89 ذخيرة غير متفجرة، كما نزعت 3 ألغام مضادة للأفراد و26 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوة ناسفة واحدة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة نزع الفريق 40 لغمًا مضادًا للدبابات و54 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة. كما جرى في مديرية المدينة بمحافظة لحج نزع 26 لغمًا مضادًا للدبابات، وتمكن فريق «مسام» من نزع 7 ألغام مضادة للدبابات و61 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المسيمير بلحج، في حين تم نزع 53 لغمًا مضادًا للدبابات و30 ذخيرة غير متفجرة في محافظة مأرب.

وفي محافظة شبوة نجح فريق «مسام» في نزع 91 لغمًا مضادًا للدبابات و17 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عين، و88 لغمًا مضادًا للدبابات و111 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ونزع 11 لغمًا مضادًا للدبابات و3 ذخائر غير متفجرة في مديرية بيحان، إضافة إلى نزع 246 لغمًا مضادًا للدبابات و126 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.