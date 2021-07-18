«الرئاسي الليبي» يشدد على الإسراع في اعتماد الميزانية

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

أكد المجلس الرئاسي الليبي، أمس، ضرورة الإسراع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة باعتماد الميزانية العامة للعام 2021، للإيفاء بالالتزامات التي تعهدت السلطة التنفيذية بالإيفاء بها أمام الأهالي لسد احتياجاتهم وخاصة الأساسية منها، وفقاً لما ورد بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في نوفمبر الماضي.

وأعرب المجلس الرئاسي الليبي في بيان له عن قلقه الشديد بسبب جولات النقاش بين اللجنة المالية بالبرلمان واللجنة المالية بحكومة الوحدة الوطنية بشأن بعض التعديلات الفنية على مشروع الميزانية المقترحة للعام المالي 2021، وذلك للوصول إلى توافق يؤدي لاعتمادها وفقاً للتشريعات المالية النافذة. وعلّق البرلمان في جلسته التي عقدها في طبرق الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة لاستكمال المناقشات حول مشروع قانون الميزانية العامة المقدم من حكومة الوحدة الوطنية إلى ما بعد عيد الأضحى لحين توافر النصاب القانوني للتصويت على المشروع.

بدورها، أكدت السفارة الأميركية في ليبيا أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، أمام فرصة تاريخية لتلبية رغبة الليبيين في أرجاء البلاد والمطالبين بقول كلمتهم في تحديد مستقبل البلاد.

وأوضحت السفارة الأميركية في تغريدة عبر «تويتر» أنه بعد الاجتماعات في برلين التي عُقدت في شهر يونيو الماضي، واجتماع مجلس الأمن الأسبوع الماضي بات جليًا أن المجتمع الدولي يدعم خريطة الطريق التي صاغها الليبيون من أجل عقد انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر المقبل.

إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، والخاصة بإيجاد أرضية حول «القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، اتفقت على مواصلة اجتماعاتها، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت البعثة، في بيان، إنها يسّرت الجمعة الماضية، اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل بما يتماشى مع خريطة الطريق التي أقرها الملتقى.

القاهرة: إعادة 140 مصرياًً عالقين في ليبيا

كشف رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية بالعاصمة الليبية طرابلس السفير محمد ثروت سليم، عن نجاح السفارة في ترحيل 140 مصرياً بينهم 17 طفلاً أقل من 18 عاماً إلى القاهرة أمس، بعد تجهيز أوراقهم الثبوتية وزيارتهم عدة مرات في مراكز الاحتجاز المتفرقة بليبيا. وأوضح السفير المصري، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن السفارة بالتنسيق مع السلطات الليبية، خاصة جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووزارة الداخلية، أنهت الإجراءات ذات الصلة بترحيل المصريين، مؤكداً أنه تم تخصيص طائرة بالكامل لنقلهم إلى العاصمة المصرية، بعد أن تم تجميعهم من أكثر من مركز احتجاز للهجرة غير الشرعية في أنحاء ليبيا، بينهم 76 كانوا محتجزين منذ 7 أشهر.