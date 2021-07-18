البرلمان العربي يدعو إلى مراجعة سياسات مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي

القاهرة (وكالات)

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي لا تزال قادرة على شنّ هجمات إرهابية نوعية، واستقطاب عددٍ كبيرٍ من العناصر المحلية للانضمام إليها، وتصعيد عملياتها الإرهابية على نطاق جغرافي أوسع.

وأشار العسومي، في كلمته خلال مشاركته في مؤتمر برلماني دولي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي ووزعها البرلمان العربي بالقاهرة أمس، إلى عدم وجود تكامل وانسجام بين الإستراتيجيات الإقليمية والدولية لمحاربة الإرهاب في هذه المنطقة، وتفضيل بعض الدول مصالحها السياسية الضيقة على حساب الاعتبارات الإنسانية، التي تفرض المواجهة الشاملة للإرهاب.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن التهديدات الإرهابية المتنامية، التي تشهدها منطقة الساحل، ليست بعيدة في تأثيرها ومخاطرها عن المنطقة العربية، في ضوء علاقات الجوار الجغرافي، التي تربط بين المنطقتين، والطبيعة العابرة للحدود للتنظيمات الإرهابية، والتي تجعل أي دولة بمفردها مهما كانت إمكاناتها المادية والفكرية، عاجزة عن أن تواجه هذا الشر بمفردها.