العراق: تدمير 4 أوكار لـ«داعش» وضبط طائرة مسيّرة في كركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس، تدمير 4 أوكار وضبط طائرة مسيرة ومواد متفجرة وأخرى لوجستية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة كركوك شمال بغداد.

وأفادت الخلية في بيان صحفي أنه «وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، تم ضبط الأوكار الأربعة في وادي أبو خناجر وقرية الرزم ووادي كرحة غازان ضمن ناحية الرياض في محافظة كركوك، وتم التعامل معها وإتلافها».

إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني، أمس، القبض على إرهابيين اثنين، أحدهما مسؤول العبوات الناسفة في ما يسمى بقاطع شمال بغداد بتنظم «داعش» الإرهابي.

في غضون ذلك، أحبطت القوات الأمنية العراقية، أمس، محاولة تفجير أحد أبراج نقل الطاقة الكهربائية بجنوب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق.

وأفاد محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن «قوة أمنية تمكنت من إحباط محاولة تفجير البرج الواقع قرب قرية المعيبدي جنوب الموصل باستخدام عبوتين ناسفتين محليتي الصنع مربوطتين بجهاز موبايل»، مشيراً إلى قيام الجهد الهندسي بتفكيك العبوتين الناسفتين من دون حوادث.