مصر تؤكد أهمية الانخراط في مفاوضات للتوصل لاتفاق حول سد النهضة

شعبان بلال (القاهرة)



أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أهمية الانخراط في مفاوضات معززة برعاية رئاسة الاتحاد الإفريقي وصولاً إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كافة الأطراف.



وشدد شكري خلال جلسة مباحثات مع نظيره الصيني، بمدينة العلمين الجديدة اليوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على مصالح كافة الأطراف وضرورة عدم الإضرار بالأمن المائي لدولتي المصب، مستعرضا تطورات ملف سد النهضة، مع شرح موقف مصر والسودان كدولتي مصب.



وأشار وزير الخارجية المصري على أهمية موقف الصين في هذه القضية ذات التأثير الكبير على مصالح مصر وعلى أمنها القومي.



ووقع وزير الخارجية المصري والصيني على اتفاق إنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة بين مصر والصين، والتي تشكل أحد الأطر المعنية بتوجيه وتقييم ومراجعة مسار علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات وعلى مختلف المستويات.



وتوقفت مفاوضات سد النهضة الإثيوبي منذ جولة مفاوضات كينشايا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل الماضي، مما دفع السودان ومصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع منهجية جديدة للتفاوض.

وأعلنت إثيوبيا، مع بداية شهر يوليو الجاري، بدء الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما أعلنت مصر والسودان رفضه باعتباره إجراء أحاديا يقوض المفاوضات التي تسعى الأطراف لاستئنافها.









