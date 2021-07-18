الحجاج يستقرون في مشعر منى لقضاء يوم التروية

استقر حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد الموافق الثامن من شهر ذي الحجة في مشعر منى لأداء أعمال يوم التروية وسط خدمات متكاملة وإجراءات احترازية مكثفة استعدادا للوقوف على صعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة.

و ذكر اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (يونا)في تقرير له من المشاعر المقدسة أنه جرى تصعيد جميع الحجاج لهذا العام الذين يقدر عددهم بـ60 ألفا باستخدام أكثر من 2000 حافلة موضحا أن تصعيد الحجاج إلى عرفة سيبدأ في الساعة الخامسة فجر يوم التاسع من ذي الحجة بتوقيت مكة المكرمة.

و استقر الحجاج بمنى محرمين على اختلاف نسكهم - متمتعين وقارنين ومفردين - اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويستحب التوجه قبل الزوال - أي قبل الظهر - فيصلي بها الحجاج الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا للصلاة الرباعية وبدون جمع ولا فرق في ذلك بين أهل مكة المكرمة وغيرهم والسنة أن يبيت الحاج في منى يوم التروية.. ويستحب للحاج أن يتوجه إلى منى قبل وقت الزوال وأن يكثر من التلبية كما يستحب له أن يبيت بمنى ليلة عرفة، وعند طلوع الشمس يسير من منى إلى عرفات.

واستكملت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية جميع الاستعدادات في مشعر منى وسط إجراءات احترازية لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بيسر وسهولة، وضمان سلامتهم. و أنهت شركات حجاج الداخل وبإشراف مباشر من وزارة الحج و العمرة في المملكة إيواء الحجاج في 71 مخيما، و6 أبراج خصصت لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1442هـ وفق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الوقائية المعتمدة.

وأكدت الوزارة وجود ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر "منى" يوم التروية وفق الإجراءات المتبعة لتحقيق سلامة الحجاج. و حرصت الجهات الأمنية على تأمين جميع متطلبات السلامة واشتراطاتها في جميع مواقع وجود الحجاج في المشعر من خلال دوريات للأمن والسلامة للمحافظة على أمن وراحة الحجاج وأماكن وجودهم على مدار الساعة.. فيما تتمركز وحدات الدفاع المدني في جميع مواقع الحجاج بمشعر منى مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة والآليات الحديثة.

وأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عددا من التطبيقات الإلكترونية لخدمة زائري المسجد الحرام، منها "تطبيق الحرمين" الذي يمكن المستفيد من مشاهدة خطبة الجمعة والبث اليومي للصلوات عبر البث المباشر، وبأكثر من لغة عالمية ومعرفة مناسك وآداب الزيارة بشكل ميسر ومختصر يسهل التنقل في محتوياته إلى جانب تطبيق "المقصد" الذي يمكن من خلاله البحث عن أي موقع داخل المسجد الحرام، عبر نظام الملاحة الإلكتروني الذي يحدد موقع حامل الهاتف النقال لإرشاده إلى مقصده داخل المسجد وخارجه بالربط بنظام التحديد العالمي /GPS/.









