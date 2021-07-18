الاتحاد للطيران تشغل أولى رحلاتها إلى فيينا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، أولى رحلاتها إلى فيينا، مدينة الموسيقى، حيث ستقوم الشركة بتشغيل رحلتين أسبوعياً بين أبوظبي والعاصمة النمساوية.

وغادرت الرحلة رقم EY147 من مطار أبوظبي الدولي في الساعة 7:30 صباحاً، ومن المتوقع أن تصل إلى مطار فيينا الدولي حوالي الساعة 11:20 صباح اليوم، وسط ترحيب برشاشات المياه التقليدية.

ويتم تشغيل الرحلة الجديدة يومي الخميس والأحد على متن طائرة من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر التي تضمّ 28 مقعداً في درجة الأعمال، و262 مقعداً في الدرجة السياحية فضلاً عن أنظمة التسلية وشبكة إنترنت لاسلكي على متن الطائرة.

وأفاد توني دوغلاس، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي، مجموعة الاتحاد للطيران: «عقب نجاحنا في إطلاق ميكونوس وسانتوريني ومالقا خلال وقت سابق من شهر يوليو الجاري، يسرنا أن نقوم بتشغيل رحلاتنا إلى فيينا لتكون بذلك الوجهة الخامسة والستين ضمن شبكة الاتحاد المتنامية، ونحن على ثقة بأن الفخامة والمشهد الثقافي النابض الذي تحظى به فيينا سوف يستهوي الكثير من المسافرين».



من جهته، أفاد جوليان جاجر، الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية في مطار فيينا: «يسرنا أن نرحب بالاتحاد للطيران في مطار فيينا، إذ تحظى الاتحاد للطيران بمكانة قوية وشبكة وجهات واسعة، ونحن سعداء بتشغيل الاتحاد رحلات مجدولة إلى فيينا.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة سوقاً مهمة بالنسبة للسياحة النمساوية، وتشكل الرحلات الجديدة علامة جيدة على تعافي سوق السفر.»

تشتهر فيينا بفنون العمارة والثقافة الثرية والتراث الموسيقي، وتستغرق الرحلة نحو خمس ساعات وخمسين دقيقة من أبوظبي.

ولا يحتاج المسافرون من الإمارات العربية المتحدة إلى الخضوع للحجر الصحي، سواء في النمسا أو أبوظبي، في حالة تلقي جميع جرعات التلقيح من أجل التحصين الكامل قبل 14 يوماً على الأقل من السفر، بما في ذلك لقاحي سينوفارم وفايزر، حيث توجد النمسا ضمن القائمة الخضراء.

وتجدر الإشارة إلى تلقي جميع الطيارين وطاقم الضيافة الجوية على الرحلة المتجهة إلى فيينا للقاح كورونا. وتعتبر الاتحاد للطيران أول شركة طيران في العالم تقوم بتلقيح جميع أفراد طاقمها الجوي ضد فيروس كورونا، كما أنها كانت الأولى على مستوى العالم التي اشترطت إبراز شهادة فحص كورونا سلبية قبل المغادرة من جميع المسافرين.

وعلى غرار جميع رحلات الاتحاد للطيران، فإن رحلة فيينا ستضمّ سفراء الاتحاد للصحة والسلامة، وذلك ضمن برنامج الشركة الذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المسافرين في كل مرحلة من مراحل الرحلة.