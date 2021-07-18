ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات ألمانيا وأوروبا

ارتفعت حصيلة الفيضانات الجارفة التي اجتاحت ألمانيا إلى 156 قتيلاً على ما أفادت الشرطة صباح الأحد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية في غرب أوروبا إلى ما لا يقل عن 183 قتيلاً.

وفي ولاية راينلاند بفالتز وحدها، أعلنت الشرطة في بيان أن 110 شخصاً قضوا جراء الفيضانات، مقابل 98 قتيلاً وفق الحصيلة السابقة. كما قضى شخص في جنوب ألمانيا حيث انهمرت كذلك أمطار غزيرة السبت.