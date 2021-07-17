كابول: مقتل 284 عنصراً من «طالبان» بعمليات أمنية

كابول (وكالات)

قتل 284 مسلحاً من حركة «طالبان» جراء اشتباكات وهجمات متبادلة مع قوات الأمن الأفغانية في مواقع متفرقة بأفغانستان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان لها أمس، أن القوات الأمنية استهدفت مسلحي حركة «طالبان» في 12 إقليماً خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرةً إلى تدمير مجموعة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة والذخائر والمعدات العسكرية التي كانت بحوزة المسلحين واكتشاف 15 لغمًا تمت زراعتها في مناطق مختلفة، عقب الاشتباكات والمداهمات.

من جهة أخرى، أعادت باكستان أمس، فتح جانبها من المنفذ الحدودي مع أفغانستان، الذي أغلقته بعد سيطرة «طالبان» على بلدة «سبين بولداك» الحدودية الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول المحلي في قوات شبه عسكرية باكستانية محمد طيب إنّ القرار اتخذ بسبب الهدوء النسبي على الجانب الآخر للحدود، لكنه أشار إلى أن المنفذ سيظل مغلقاً أمام حركة التجارة.

إلى ذلك، اجتمع ممثلون للحكومة الأفغانية و«طالبان» في قطر أمس، لإجراء محادثات. وحضر عدد من كبار المسؤولين بينهم عبدالله عبدالله رئيس المجلس الحكومي المشرف على عملية السلام ورئيس الحكومة السابق، وانضم إليهم مفاوضون من المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. وكان من المقرر أن ينضم إليهم الرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي لكنّه بقي في كابول في اللحظة الأخيرة، على ما أفاد مصدر.

وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» بحضور الموفد الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الاجتماع بين الطرفين.

وقالت ناجية انواري المتحدثة باسم الوفد الحكومي المفاوض: إن «الوفد الرفيع المستوى موجود هنا للتحدث إلى الجانبين وتوجيههما ودعم فريق التفاوض التابع للحكومة لتسريع المحادثات وتحقيق تقدم»، معبرة عن أملها في أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق قريباً.

وتابعت «نتوقع أن يسرع ذلك المحادثات وخلال وقت قصير سيتوصل الطرفان إلى نتيجة وسنشهد سلاماً دائماً وكريماً في أفغانستان». وبدأ الطرفان اجتماعاً مغلقاً على إثر حوار مقتضب مع وسائل الإعلام.

بدوره، قال المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان» محمد نعيم: «نحن مستعدون للحوار ومستعدون للمحادثات والمفاوضات وأولويتنا أن تحل المشاكل من خلال الحوار». وأضاف «في ما يتعلق بالجانب الآخر لا بد من أن يكون هناك إرادة صحيحة ومخلصة لإنهاء المشاكل».

باريس تجلي رعاياها من كابول

أقلعت طائرة سيّرتها الحكومة الفرنسية خصيصاً لإعادة رعاياها الذين دعتهم إلى مغادرة أفغانستان، من كابول أمس، متوجّهة إلى باريس. وصعد حوالي مئة راكب إلى هذه الطائرة، نصفهم فرنسيون والنصف الآخر أفغان عملوا لصالح فرنسا في أفغانستان «في السفارة أو في هيئات فرنسية» مع عائلاتهم، بحسب مصدر دبلوماسي.

وكان السفير الفرنسي لدى أفغانستان دافيد مارتينون موجوداً في المطار ليحيّي خصوصاً الموظفين الأفغان في السفارة.

ودعت فرنسا في 13 يوليو جميع مواطنيها إلى مغادرة أفغانستان بسبب تطوّر الوضع الأمني في البلاد ونظراً إلى الآفاق القصيرة المدى وسيّرت هذه الرحلة للسماح بعودة مجمل الجالية الفرنسية.

وأجلت دول عدة أخرى من بينها الهند والصين وألمانيا وكندا مواطنيها أو أبلغتهم بضرورة المغادرة خلال الأيام الأخيرة.