احتجاجات في فرنسا ضد قرارات مكافحة كورونا

باريس (وكالات)

تظاهر آلاف الفرنسيين أمس، احتجاجاً على القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات الفرنسية والمتعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري بلقاح ضد فيروس كورونا «كوفيد - 19» لبعض القطاعات.

وذكرت محطة «بي اف ام» الإخبارية أن آلاف الأشخاص شاركوا في الاحتجاجات بالعاصمة باريس مرددين هتافات مناهضة للإجراءات الجديدة.

كما تظاهر آلاف الأشخاص في مدن فرنسية أخرى منتقدين خطة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤكدين أنها «تقييد للحريات وممارسة التمييز ضد من لا يريد تلقي اللقاح».

وعلى صعيد متصل أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمس، أن بلاده ستشدد القيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول لمواجهة زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر أن القادمين من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان ممن لم يتلقوا التطعيم سيحتاجون إلى تقديم نتيجة اختبار سلبية قبل الدخول إلى فرنسا.

وتشهد فرنسا ارتفاعاً جديداً بإصابات كورونا اليومية بعد أن رصدت انتشاراً متسارعاً لمتحور «دلتا».

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أعلن في خطابه، الاثنين الماضي، أن إلزامية تقديم الشهادة الصحية في أماكن مخصصة للثقافة والترفيه ستدخل حيز التطبيق خلال الأيام المقبلة.