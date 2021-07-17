ضيوف الرحمن يتوجهون إلى منى لقضاء يوم التروية

مكة المكرمة (الاتحاد، وكالات)

يتوجه ضيوف الرحمن اليوم إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية أستعدادا للوقوف بعرفات غدا الأثنين لأداء الركن الأعظم للحج. وكان حجاج بيت الله الحرام أدوا أمس، طواف القدوم في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وذلك وسط إجراءات احترازية مكثفة بسبب تطورات جائحة فيروس كورونا، ووصل فجر أمس، طلائع حافلات الحجاج إلى مركز «الزايدي» استعدادًا لأداء مناسك حج هذا العام.

واستقبلت 4 مراكز الليلة الماضية ضيوف الرحمن في «النوارية، الزايدي، الشرائع، الهدى»، وذلك قبل توجه الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف القدوم.

وتم تفويج الحجاج في مرحلة طواف القدوم، عبر خدمة النقل الترددي من مراكز التجمع إلى الحرم المكي، بحيث يتم تفويج 6000 حاج كل ثلاث ساعات، وبعد الانتهاء من طواف القدوم، يغادر جميع الحجاج من المسجد الحرام بالحافلات من محطة «باب علي» وصولاً إلى ساحة جسر الجمرات بما لا يقل عن 200 حافلة وبمتوسط 2000 حاج لكل 3 ساعات، وبحسب ألوان النطاقات المخصصة لمشعر منى، ليتمكن الحاج من الوصول إلى مقر سكنه بمنى عبر مسارات مخصصة لكل لون.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس» إنه تم التأهب والاستعداد لاستقبال تفويج الحجاج لطواف القدوم بالمسجد الحرام لليوم السابع من ذي الحجة بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف.

وأضاف الحجيلي أنه تم حشد أكثر من 500 موظف وموظفة لاستقبال الحجاج لأداء طواف القدوم من خلال ثلاث نقاط تجمع هي «كدي» و«الشبيكة» و«أجياد» للدخول إلى المسجد الحرام حيث خصص باب المروة للخروج بعد أداء نسكهم.

وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية يومي السابع والثامن من ذي الحجة الحالي (أمس واليوم)، لاستقبال الحجاج بناء على جداول وخطط أبلغ بها كل حاج حيث وفرت قائداً صحياً لكل 20 حاجاً في كل حافلة.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت في 12 يونيو الماضي أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442 الهجري على المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج. وفي السياق، قالت وزارة الحج والعمرة أمس، إنَّ شركات حجاج الداخل أنهت تجهيز 71 مخيمًا، و6 أبراج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. وأضافت الوزارة، في بيان صحفي: أنه «سيتم تسكين 5000 حاج في الأبراج، و55000 حاج في المخيمات، في يوم التروية وأيام التشريق».

وأكدت الوزارة وجود ضوابط وآليات لتنظيم عملية دخول الحجاج وخروجهم من المخيمات والأبراج، بهدف ضمان تطبيق إجراءات الفرز البصري والحراري أثناء وجودهم في مشعر «منى» يوم التروية وأيام التشريق، وفق الإجراءات المتبعة لتحقيق سلامة الحجاج.

بدوره، أكد مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية للحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أنه لن يصرح بالحج إلا لمن تلقى التحصينات ضد فيروس كورونا.

وكان رئيس أمن الحج قد تفقد الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الخطط الأمنية في المشاعر المقدسة والطوق الأمني حولها. وشملت الجولة التفقدية جميع قيادة قوات أمن الحج والجهات الأمنية المساندة، للوقوف على الاستعدادات القائمة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، واستمع لشرح من القادة الميدانيين عن آلية تنفيذ الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية.

وتقوم أمانة العاصمة المقدسة ببث رسائلها التوعوية الموجهة لحجاج بيت الله الحرام عبر مختلف الوسائل الإعلامية وأماكن تواجدهم بالعاصمة المقدسة والمشاعر. وتتضمن الرسائل التعريف بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس كورونا من لبس للكمامات والتباعد والحرص على النظافة العامة وكل ما يسهم في خدمة ضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة.

إلى ذلك، جهزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها، بمشاركة 60 موظفاً عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف. وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر أن عملية استقبال أول وفود حجاج بيت الله الحرام سارت بكل يسر وسهولة، وسط منظومة من الخدمات المتكاملة.

وبين أن الرئاسة باشرت توزيع المظلات لوقاية حجاج بيت الله الحرام من حرارة الشمس، كما قامت بتوزيع عبوات مياه زمزم المعقمة في صحن المطاف وجنبات المسجد الحرام. وأفاد أن الرئاسة قدمت حزمة من الخدمات والبرامج التي تهدف لتيسير وتسهيل أداء ضيوف الرحمن حجهم، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العاملة على خدمة حجاج بيت الله الحرام. وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة حرص الرئاسة على تحقيق منظومة خدمات متميزة وذات جودة عالية، تضمن من خلالها لقاصدي المسجد الحرام البيئة الصحية المثالية والمناسبة لتأديتهم عباداتهم ومناسكهم بيسر وسهولة.

إطلاق خدمة الـ«واي فاي» التجريبية في المسجد الحرام خلال موسم الحج

أطلقت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتعاون مع شركة الاتصالات المتنقلة «زين» خدمة الـ«واي فاي» التجريبية في عدد من المواقع داخل المسجد الحرام وساحاته خلال موسم حج هذا العام.

وأكد وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي، أن المرحلة الحالية تستهدف تشغيل الـ«واي فاي» في 7 مواقع رئيسة، منها الساحة الجنوبية والغربية ومناطق مختلفة من مبنى المطاف والتوسعة الشمالية، ومضاعفة النقاط المخصصة للشبكة من 8 إلى 14 نقطة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمة المجانية لضيوف بيت الله الحرام خلال موسم الحج.