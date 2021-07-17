اليمن يحمل «الحوثي» مسؤولية التلاعب بملف خزان «صافر»

عدن (وكالات)

حمل وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيات الحوثي الإرهابية، المسؤولية الكاملة عن التلاعب بملف «‎صافر»، وتجاهل التحذيرات الدولية من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة.

وأضاف الإرياني، إن الإعلان الصادر عن ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط ‎صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب.

وأشار وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ»: أن هذا الرفض من قبل الميليشيات يؤكد مساعيها لإفشال الجهود الدولية لاحتواء كارثة خزان النفط صافر، واستمرارها في اتخاذ الملف مادة للمساومة وابتزاز‏ المجتمع الدولي.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات الميليشيات لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن ‎ملف صافر، وإنقاذ اليمن من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد اهم الممرات الدولية.