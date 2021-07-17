«البنتاجون» تحذر من تدهور أمني في لبنان

عواصم (الاتحاد، وكالات)

حذرت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاجون» من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية المتردية في لبنان إلى تدهور أمني، متهمةً ميليشيات «حزب الله» الإرهابية بإضعاف البلاد، فيما عبرت موسكو عن قلقها من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ظل اعتذار سعد الحريري عن التكليف الحكومي. واعتبرت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، دانا ستراول، أن ميليشيات «حزب الله» نجحت في إبقاء لبنان ضعيفاً، محذرة من أن تؤدي الأوضاع الاقتصادية بلبنان إلى تدهور أمني.

وأعربت ستراول عن قلقها من مواجهة الجيش اللبناني للمتظاهرين في الشارع، وقالت: «لدينا قلق تجاه أي شريك يتلقى المساعدة أو التمويل منا ويتخذ إجراءات ضد المدنيين الأبرياء»، لكنها أكدت أن المؤسسة العسكرية لا تزال تحظى بدعم غالبية اللبنانيين، وأن بلادها تركز على دعم الجيش الذي يقوم بمهمة بالغة الأهمية، بسبب إخفاقات الحكومة اللبنانية في تقديم المساعدات الإنسانية لاسيما بعد انفجار المرفأ، كما أكدت أن الولايات المتحدة تبحث عن كثب الخطوات التي يمكن اتخاذها لدعم الجيش.

وقالت ستراول: «نحن قلقون للغاية من أن اللبنانيين ليس لديهم حكومة يتطلعون إليها»، مشيرة إلى أن «اللبنانيين قلقون وخائفون من انخفاض قيمة الليرة اللبنانية، وأنهم لا يستطيعون تأمين الطعام على موائدهم ويخشون على سلامتهم، وفي مثل هذه الأوضاع يندلع العنف».

وأكدت أن البنتاجون يراقب الوضع عن كثب ويشجع قادة لبنان على اتخاذ خطوات الآن لمنع اندلاع هذا النوع من العنف.

من جهة أخرى، قالت ستراول، إن «حزب الله» يتمتع بقدرات قوية جداً وينجح، بسبب الدعم الذي يتلقاه من إيران، في تحدي الدولة اللبنانية، وإبقاء لبنان ضعيفاً وتقديم بديل للحكومة اللبنانية الشرعية.

وأضافت ستراول أن الولايات المتحدة تركز اهتمامها ومواردها لمساعدة اللبنانيين في الأزمة الإنسانية ودعم الجيش اللبناني وتشجيع القادة اللبنانيين على اتخاذ خطوات لصالح شعبهم، لأن «هذه هي الطريقة التي يمكنك بها مواجهة قوة وموارد حزب الله»، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن موسكو قلقة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، في ظل استقالة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأضافت زاخاروفا، في تعليق تم نشره على موقع الوزارة أمس: «في 15 يوليو، أعلن رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية سعد الحريري، عن تخليه عن تكليف تشكيل الحكومة، للأسف منذ الموافقة على ترشيحه في أكتوبر الماضي لم تتمكن القوى السياسية اللبنانية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل مجلس الوزراء، ويثير القلق كون الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد، قد ازداد سوءاً خلال هذه الفترة».

وأشارت زاخاروفا، إلى أن موسكو تعتبر العمل المستقر والفعال لجميع فروع السلطة ومؤسسات الدولة في لبنان، بمثابة ضمانة ترسيخ السيادة الوطنية ووحدة أراضي البلاد.

وتابعت زاخاروفا القول: «ندعو إلى قيام اللبنانيين أنفسهم بحل جميع القضايا المستعصية الموجودة في جدول الأعمال السياسي الداخلي وذلك ضمن المجال القانوني، من خلال حوار يتم خلاله التوصل إلى توافق وطني واسع، دون تدخل خارجي». وأعربت زاخاروفا عن أملها في أن يتم التوصل في المستقبل القريب، بعد المشاورات بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومجلس النواب اللبناني، إلى اتفاق على ترشيح رئيس جديد للحكومة.