لليوم الخامس.. بريطانيا تسجل أعلى زيادة لإصابات كورونا منذ 6 أشهر

سجلت بريطانيا، اليوم السبت، مرة أخرى أعلى زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ ستة أشهر.

ورصدت المصالح الصحية في المملكة المتحدة 54674 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من 51870 إصابة يوم الجمعة.

وسجلت بريطانيا، خلال الأيام الأربعة الماضية، أعلى زيادات يومية منذ 15 يناير عندما أعلنت بريطانيا تسجيل 55761 إصابة جديدة.

كما سجلت بريطانيا 41 وفاة جديدة بالمرض، انخفاضا من 49 وفاة أمس الجمعة.

وهذا العدد من الوفيات اليومية منخفض جدا مقارنة بعدد الإصابات. ويرى الخبراء والأطباء أن كسر العلاقة بين عدد الإصابات وعدد الوفيات يعود إلى نسبة التطعيم المرتفعة التي حققتها بريطانيا.