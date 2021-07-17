خطف عشرات القرويين في نيجيريا

قال مسؤول في الشرطة وسكان، اليوم السبت، إن مسلحين خطفوا عشرات المدنيين في شمال غرب نيجيريا بعد اقتحام خمس قرى بالدراجات النارية وإطلاق النار بشكل متقطع في الهواء.

وأضافت المصادر أن ما لا يقل عن 60 شخصا خطفوا.وتخوض نيجيريا معارك في مواجهة زيادة في عمليات السطو المسلح والخطف من أجل الحصول على فدى لا سيما في المناطق الشمالية الغربية.

وقال محمد شيهو المتحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية زامفارا: إن أحدث عملية خطف وقعت في الولاية مساء أمس، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية.

وقال أربعة سكان إن مسلحين هاجموا قرى في منطقة «شينكافي» مما تسبب في حالة من الذعر وخطفوا 60 قرويا على الأقل قبل الفرار إلى الغابة المجاورة.

وأضاف ساكن، طلب عدم ذكر اسمه، أن المسلحين، المعروفين محليا باسم قطاع الطرق والذين يستهدفون المدارس بشكل متزايد، أطلقوا أيضا صاروخا أصاب منزل رئيس المجلس المحلي.

وقال جونيدو باداراوا، أحد خمسة قرويين خطفوا لكن أطلق سراحهم في وقت لاحق، عبر الهاتف: «كان قطاع الطرق المسلحون على متن ما يزيد على 70 دراجة نارية، وكانت كل دراجة نارية (تحمل) ثلاثة مسلحين يدمرون الممتلكات ويخطفون الناس».