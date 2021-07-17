ارتفاع كبير لحصيلة قتلى فيضانات أوروبا

كثف عناصر من الجيش ورجال الإطفاء، اليوم السبت، جهود البحث عن ضحايا الدمار الذي خلفته أسوأ فيضانات تضرب غرب أوروبا منذ عقود وأودت بعشرات الأشخاص وتسببت في فقدان عشرات آخرين.

وبلغت الحصيلة الإجمالية المؤقتة للقتلى 165 شخصاً وعشرات المفقودين.وتعرضت مناطق غرب ألمانيا لأسوأ الأضرار جراء الفيضانات التي ضربت أيضا بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا تاركة شوارع ومنازل مغمورة بالمياه الموحلة عزلت تجمعات سكنية بأكملها.

مع حصيلة قتلى في ألمانيا وصلت إلى 141 بعد ثلاثة أيام من الكارثة، قالت السلطات إنه من المرجح العثور على مزيد من الجثث في الأقبية العائمة والمنازل المنهارة. وتمت تعبئة نحو 22 ألفاً من عناصر الإنقاذ.

وقالت كارولين فايتسل، رئيسة بلدية ايرفشتاد في رينانيا شمال فيستفاليا، المنطقة التي تعرضت لانزلاق تربة مروع ناجم عن الفيضانات، "علينا توقع العثور على مزيد من الضحايا".

في المناطق الأكثر تضرراً في ألمانيا في رينانيا شمال فيستفاليا ورينانيا بالاتينات، كان السكان الذين فروا من الفيضانات يعودون تدريجياً إلى منازلهم وسط مشاهد الخراب.

وقال الرئيس فرانك فالتر شتاينماير، خلال زيارة، لايرفشتاد "نشعر بالحزن مع جميع الذين فقدوا أصدقاء أو معارف أو أفراد من الأسرة"، مضيفاً "مصائرهم تفجع قلوبنا".

وقال روجر ليفنتس، وزير الداخلية في ولاية رينانيا بالاتينات، لوسائل الإعلام المحلية، إن ما يصل إلى 60 شخصاً في عداد المفقودين وأكثر من 600 أصيبوا بجروح.

وقالت الحكومة إنها تعمل على إنشاء صندوق مساعدات خاص فيما يتوقع أن تصل كلفة الأضرار إلى عدة مليارات يورو.

وتزور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غداً الأحد، المنطقة التي ضربتها الفيضانات في غرب ألمانيا وفق ما أعلنت السلطات المحلية المعنية اليوم السبت.

وتتوجه ميركل، العائدة من زيارة للولايات المتحدة، إلى قرية "شولد" المنكوبة في ولاية رينانيا بالاتينات والتي دمر القسم الأكبر منها. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الإقليمية إن الزيارة ستتم "بعد الظهر".

وكانت ميركل قد تعهدت بتقديم "دعم في المدى القصير والبعيد من الحكومة" للبلديات المنكوبة.

في بلجيكا المجاورة، ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 24 قتيلاً فيما لا يزال كثيرون في عداد المفقودين.

وتوجه رئيس الوزراء البلجيكي الكسندر دي كرو، اليوم السبت، لمعاينة المنطقة التي تعرضت لخسائر "غير مسبوقة" في حوض نهر "ميوز". وكان قد أعلن الثلاثاء يوم حداد رسمي.

كما هطلت أمطار غزيرة على لوكسمبورغ وهولندا، غمرت العديد من المناطق وأرغمت السلطات على إجلاء آلاف الأشخاص في مدينة ماستريخت الهولندية.